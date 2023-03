Gabi : Between Ages 8 and 13 Bibliothèque Mériadeck, 4 avril 2023, Bordeaux.

Gabi : Between Ages 8 and 13 Mardi 4 avril, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Un film de Engeli Broberg

Norvège-Suède, 2021, 1h19 , vostfr

À Stockholm, Gabi est un.e enfant de 8 ans plein.e de vitalité qui joue au football avec son meilleur ami Henry et pense qu’on ne devrait pas faire de différence entre les filles et les garçons. Entouré.e de parents attentifs et protecteurs, i.elle partage déjà avec beaucoup de spontanéité ses questionnements sur les normes de genre. Plus tard, le départ de la famille pour une petite ville rurale bouleverse le quotidien de l’enfant qui doit intégrer une nouvelle école, se faire de nouveaux amis et anticiper les changements d’une puberté qui s’annonce délicate.

Construite comme une longue lettre envoyée à « Gabi du futur », ce premier long-métrage documentaire est avant tout une coming-of-age story sensible et poignante. En adoptant ainsi le point de vue d’un enfant gender fluid jusqu’à la pré-adolescence, il désamorce finement les stéréotypes et invite à déconstruire les processus d’assignation genrée qui nous conditionnent.

https://youtu.be/B500HzqpyEg

En présence de l’association ANCRES

Fondée en 2021 à Bordeaux, ANCRES est une association pensée par des personnes trans, pour des personnes trans et/ou non-binaires. C’est un espace de partage et de support intra-communautaire, pour les personnes trans mais aussi pour leurs proches. C’est un lieu d’échange, de parole et de solidarité.

Festival CINEMARGES #18

Du 1er au 9 avril, Bordeaux et sa région

2023-04-04T18:00:00+02:00 – 2023-04-04T20:00:00+02:00

