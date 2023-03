Carole Martinez : l’odyssée du féminin et le chant du monde Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Carole Martinez : l’odyssée du féminin et le chant du monde Bibliothèque Mériadeck, 4 avril 2023, Bordeaux. Carole Martinez : l’odyssée du féminin et le chant du monde 4 et 5 avril Bibliothèque Mériadeck Entrée libre L’Association Régionale des Diplômés de l’Université d’Aquitaine (ARDUA) vous invite à son colloque annuel autour de l’oeuvre de Carole Martinez : l’odyssée du féminin et le chant du monde. Si aujourd’hui un écrivain se souvient de l’étymologie commune du texte et du tissu, c’est bien Carole Martinez. En ne publiant que quatre romans en quinze ans, Le cœur cousu (2007, Prix Renaudot des Lycéens, parmi huit autres prix), Du Domaine des Murmures (2011, Prix Goncourt des Lycéens), La Terre qui penche (2015), Les Roses fauves (2020), Carole Martinez a choisi l’écriture de la patience, du mûrissement et de la traversée des temps. Quatre romans poétiques, parfois polyphoniques, particulièrement inventifs, nourris de l’imaginaire de nos contes, ces livres racontent les voix oubliées des femmes, toutes si singulières et toutes si proches les unes des autres. C’est l’odyssée littéraire du féminin qui vient jusqu’à nous, celle des secrets et des blessures, celle de l’héritage et du tissage, celle des secrets inaccessibles et des voix fantomatiques, celle du profond jadis, mais sans nostalgie. Ces femmes fragiles et puissantes et incertaines et merveilleuses s’escriment à nouer et dénouer des liens. > programme complet du colloque sur le site de l’ARDUA Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « http://ardua.e-monsite.com/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T14:30:00+02:00 – 2023-04-04T18:00:00+02:00

2023-04-05T09:00:00+02:00 – 2023-04-05T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Carole Martinez : l’odyssée du féminin et le chant du monde Bibliothèque Mériadeck 2023-04-04 was last modified: by Carole Martinez : l’odyssée du féminin et le chant du monde Bibliothèque Mériadeck Bibliothèque Mériadeck 4 avril 2023 Bibliothèque Mériadeck Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde