De la peinture à l’illustration : l’œuvre de Gaston Bussière Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

De la peinture à l’illustration : l’œuvre de Gaston Bussière Bibliothèque Mériadeck, 3 avril 2023, Bordeaux. De la peinture à l’illustration : l’œuvre de Gaston Bussière Lundi 3 avril, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre Quels liens peut-il y avoir entre peinture et ouvrages illustrés ? Faisant fi des distinctions entre arts majeurs et arts mineurs très marquées à son époque, Gaston Buissière (1862-1928) fut un véritable « touche à tout ». Procédés et techniques diverses lui permettent d’explorer au fil de sa carrière une grande variété de thématiques. Une conférence d’Emeline Larroudé, Centre de recherche en histoire de l’art F.-G. Pariset, Université Bordeaux Montaigne. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T18:30:00+02:00 – 2023-04-03T20:00:00+02:00

2023-04-03T18:30:00+02:00 – 2023-04-03T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

De la peinture à l’illustration : l’œuvre de Gaston Bussière Bibliothèque Mériadeck 2023-04-03 was last modified: by De la peinture à l’illustration : l’œuvre de Gaston Bussière Bibliothèque Mériadeck Bibliothèque Mériadeck 3 avril 2023 Bibliothèque Mériadeck Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde