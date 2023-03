Ralentir pour se « recentrer sur soi », ou les dérives du développement personnel Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Ralentir pour se « recentrer sur soi », ou les dérives du développement personnel Bibliothèque Mériadeck, 1 avril 2023, Bordeaux. Ralentir pour se « recentrer sur soi », ou les dérives du développement personnel Samedi 1 avril, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription Pour être heureux, suffit-il d’acheter des livres de méthode de développement personnel ?

Pour comprendre ce qui se joue derrière toutes les injonctions de ce nouveau marketing du bonheur, participez à l’arpentage du livre de Julia de Funès, Le développement (im)personnel, le succès d’une imposture avec l’Université populaire de Bordeaux (UPB).

L'arpentage est une méthode de lecture qui permet de s'approprier un livre à priori difficile, de dédramatiser le rapport à la lecture et à la compréhension d'ouvrages dits compliqués, et d'encourager chacun·e à exprimer son avis et ses sensations au sujet de ces ouvrages à travers une lecture partagée.

