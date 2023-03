Saint-Michel et ses monuments Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Saint-Michel et ses monuments Bibliothèque Mériadeck, 1 avril 2023, Bordeaux. Saint-Michel et ses monuments Samedi 1 avril, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription Ancien quartier des artisans tournant autour de sa basilique, Saint-Michel est aujourd’hui emblématique du Bordeaux populaire et commerçant. Partez à la découverte de son histoire au travers de nombreux dessins, gravures et plans anciens, qui redonnent vie à des rues et monuments disparus comme la synagogue de la rue Causserouge. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

