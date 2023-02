Création d’entreprise et alternance Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Création d'entreprise et alternance Bibliothèque Mériadeck, 30 mars 2023, Bordeaux.

Rencontre autour de la création d'entreprise et de la formation en alternance
Bibliothèque Mériadeck
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Vous souhaitez créer votre propre entreprise ? Vous voulez suivre une formation en alternance dans les métiers de l’alimentation, de la mécanique ou de la beauté ? Ces rencontres sont faites pour vous !

Tous les derniers jeudis du mois, la Chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle Aquitaine vous propose ces nouveaux rendez-vous à la bibliothèque.

2023-03-30T15:00:00+02:00

2023-03-30T16:30:00+02:00

