Rendez-vous en bibliothèque Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Rendez-vous en bibliothèque Bibliothèque Mériadeck, 30 mars 2023, Bordeaux. Rendez-vous en bibliothèque 30 mars – 26 avril Bibliothèque Mériadeck Entrée libre Rendez-vous en bibliothèque est un projet d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) qui invite enfants et adolescents à plonger dans les bibliothèques de leur quartier. Tout au long de l’année, les jeunes sont partis à la découverte de la micro-édition et se sont immergés dans la pratique artistique collective en fabriquant des livre-objets avec N’a qu’1 œil et des fanzines avec Disparate. Présentée dans le cadre de l’Escale du livre, l’exposition Rendez-vous en bibliothèque présente les magnifiques ouvrages issus de ce travail. Projet EAC mené en 2022-23 par les bibliothèques Bacalan, Bordeaux-Lac, Flora Tristan et Mériadeck, avec les classes de CAP Couture du lycée professionnel Toulouse Lautrec, 6ème D du collège Blanqui, CM2 de l’école élémentaire Jean Monnet, CM1-CM2 de l’école élémentaire Ferdinand Buisson. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.naqu1oeil.com/ »}, {« link »: « http://www.disparate.fr/ »}, {« link »: « https://escaledulivre.com/events/rendez-vous-en-bibliotheque/?occurrence=2023-03-29 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T13:00:00+02:00 – 2023-03-30T19:00:00+02:00

2023-04-26T10:00:00+02:00 – 2023-04-26T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Rendez-vous en bibliothèque Bibliothèque Mériadeck 2023-03-30 was last modified: by Rendez-vous en bibliothèque Bibliothèque Mériadeck Bibliothèque Mériadeck 30 mars 2023 Bibliothèque Mériadeck Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde