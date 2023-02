Education aux médias et à l’information Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Education aux médias et à l’information Bibliothèque Mériadeck, 28 mars 2023, Bordeaux. Education aux médias et à l’information Mardi 28 mars, 18h30 Bibliothèque Mériadeck

Comment intéresser les jeunes à l'actualité ? Quels médias suivent-ils ? Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Quelles solutions pour intéresser les jeunes à l’actualité ? Quels médias suivent-ils ?

Venez explorer les réponses possibles à ces questions avec Richard Hecht, vice-président du Club de la presse de Bordeaux, Sabine Darré, journaliste à Sacha Touille, le journal qui se met à la hauteur des enfants et Pierre-Yves Crochet, journaliste qui a lancé le podcats Les P’tits drôles sur le site du journal Sud-Ouest.

