Chépakoifer Bibliothèque Mériadeck, 25 mars 2023, Bordeaux. Chépakoifer Samedi 25 mars, 11h00, 16h00 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription La bibliothèque des enfants te propose de faire ami-ami avec l’ennui grâce à cette formule presque magique : « Chépakoifer ! »

Deux séances sur inscription :

– à 11h pour 10 enfants entre 2 et 5 ans, durée : 1h

– à 16h pour 10 enfants à partir de 6 ans, durée : 1h Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T11:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

2023-03-25T16:00:00+01:00 – 2023-03-25T17:00:00+01:00 Ralentir

