Soirée de restitution de la résidence de création avec Lisette Lombé
Vendredi 24 mars, 19h00
Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Entrée libre Reprenez rendez-vous avec la poésie et l’art à l’occasion de cette nouvelle édition du Printemps des poètes ! Les bibliothèques et le conservatoire de Bordeaux invitent Lisette Lombé, poétesse, slameuse, danseuse à venir travailler en résidence une semaine avec les élèves du conservatoire. Convaincue que la poésie est une source d’inspiration inépuisable, Lisette Lombé travaillera avec les élèves sur la notion de frontières, thème porté par cette édition du Printemps des poètes. Ce temps de résidence sera suivi d’une première performance que vous ne voudrez pas manquer, comme une mise en mot, en mouvement et en musique de leur réflexion. Ventes-dédicaces avec les librairies La Machine à Lire et Comptines. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde 05 56 10 30 00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

