Ralentir au travail pour éviter le burnout Mardi 21 mars, 18h30 Bibliothèque Mériadeck

Dans le cadre de la Fabrique du citoyen #8

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Mériadeck Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible aux personnes à mobilité réduite [{“link”: “https://lesburn-ettes.com/lburn/”}]

05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique

Rencontre avec la communauté des burn’ettes de l’association L’Burn et sa directrice, Anne-Sophie Vivès.

L’association L’Burn soutient et accompagne les femmes victimes de burnout grâce à un dispositif mixte de pair-aidance et d’un réseau pluridisciplinaire de professionnels, en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.

L’association vise également à sensibiliser et informer pour une prise de conscience de la problématique du burnout et plus spécifiquement du burnout des femmes.



