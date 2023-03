Rencontre avec le poète Mohammed El Amraoui Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Rencontre avec le poète Mohammed El Amraoui Bibliothèque Mériadeck, 20 mars 2023, Bordeaux. Rencontre avec le poète Mohammed El Amraoui Lundi 20 mars, 10h00 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription Dans le cadre du Printemps des Poètes, consacré cette année au thème des frontières, l’association ALIFS, Médiaquitaine et la Bibliothèque de Bordeaux vous invitent à rencontrer le poète Mohammed El Amraoui. La rencontre sera suivie de lectures poétiques dansées avec Mohammed El Amraoui (poète), Azzah Sawah (chorégraphe et danseuse) et Street Def Records (slam). « C’est cet au-delà des frontières qu’il est temps de questionner, ce monde qui rassemble, étonne, dépayse, plus qu’il ne sépare. Ces limites qu’il nous faut constamment repousser. Ce danger qu’il nous faut conjurer. »

Sophie Nauleau, Des Frontières et des jours, Actes Sud Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « c.boyer@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.alifs.fr/ »}, {« link »: « https://mediaquitaine.u-bordeaux.fr/ »}, {« link »: « https://www.mohammedelamraoui.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Streetdefrecords »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

