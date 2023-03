Dans les forêts de Sibérie Bibliothèque Mériadeck, 18 mars 2023, Bordeaux.

Dans les forêts de Sibérie Samedi 18 mars, 15h00 Bibliothèque Mériadeck

Projection en audiodescription et en version sous-titrée pour sourds et malentendants du film d’aventure Dans les forêts de Sibérie de Safy Nebbou (2016, 1h45), adapté du livre éponyme de Sylvaiin Tesson.

Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis des années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naitre aussi soudaine qu’essentielle.

https://www.youtube.com/watch?v=0DArqmRzDnQ&t=2s

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca0001097719 »}, {« data »: {« author »: « CineartBE », « cache_age »: 86400, « description »: « Dans les foru00eats de Sibu00e9rienun film de Safy Nebbounavec Raphael PersonnaznnPour assouvir un besoin de libertu00e9, Teddy du00e9cide de partir loin du bruit du monde, et su2019installe seul dans une cabane, sur les rives gelu00e9es du lac Bau00efkal.nUne nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit cachu00e9 dans la foru00eat sibu00e9rienne depuis des annu00e9es. nEntre ces deux hommes que tout oppose, lu2019amitiu00e9 va nau00eetre aussi soudaine quu2019essentielle.nn–nShare : http://www.facebook.com/cineartbelgiumnFollow : http://www.twitter.com/CineartBEnWatch : http://www.youtube.com/CineartBEnLike : http://www.instagram.com/cineart_belgium », « type »: « video », « title »: « Dans les foru00eats de Sibu00e9rie (Trailer) – Release : 13/07/2016 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/0DArqmRzDnQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=0DArqmRzDnQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCLWcaTwaY19cHakmF3-lbFw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 2 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=0DArqmRzDnQ&t=2s »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T15:00:00+01:00 – 2023-03-18T16:30:00+01:00

2023-03-18T15:00:00+01:00 – 2023-03-18T16:30:00+01:00

Ralentir