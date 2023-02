Face à la crise écologique et sanitaire : ralentir ou accélérer ? Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Face à la crise écologique et sanitaire : ralentir ou accélérer ? Jeudi 16 mars, 19h00 Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique La Fabrique du citoyen #8 invite la philosophe Barbara Stiegler pour une rencontre autour de la question du temps et de ses rythmes face à la crise écologique et sanitaire.

Dans son livre Du cap aux grèves. Récit d’une mobilisation. 17 novembre 2018 – 17 mars 2020 (Verdier 2020), la philosophe Barbara Stiegler revient sur son engagement aux côtés des gilets jaunes et s’interroge sur la question du temps et de ses rythmes.

La remobilisation des citoyens par la grève vise à retrouver « un présent partagé et ralenti », alors qu’ils se voient imposer un agenda de réformes programmé pour qu’ils rattrapent un supposé « retard » par rapport au capitalisme mondialisé.

Puis, pendant la pandémie de Covid-19, Barbara Stiegler publie deux courts essais dans lesquels elle interroge la gestion de la crise sanitaire : De la démocratie en pandémie, puis Santé publique année zéro (Tracts/Gallimard).

ll semble ainsi y avoir un contresens dans le fait de saluer les mesures prises pendant la crise sanitaire comme participant d’un ralentissement vertueux alors qu’elles ont largement contribué à l’accélération du néolibéralisme et du capitalisme numérique.

Au final, ralentir n’est-il pas devenu un mantra bien confortable qui empêche de penser l’un des enjeux premiers de la démocratie ? Plutôt que de ralentir ou d’accélérer, cette dernière ne doit-elle pas accorder entre eux la différence des rythmes et faire coexister les hétérochronies ?

Barbara Stiegler est professeure de philosophie à l’université Bordeaux-Montaigne et membre du comité d’éthique du CHU de Bordeaux.

