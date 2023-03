L’Apologie de Raimond Sebond : lectures, méthodes, interprétations Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

L’Apologie de Raimond Sebond : lectures, méthodes, interprétations Bibliothèque Mériadeck, 16 mars 2023, Bordeaux. L’Apologie de Raimond Sebond : lectures, méthodes, interprétations Jeudi 16 mars, 09h30, 13h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre Pour fêter ses dix ans, l’Atelier Montaigne (atelier de lecture critique des Essais) organise en collaboration avec la Société Internationale des Amies et Amis de Montaigne et le Centre Montaigne un colloque consacré à L’Apologie de Raimond Sebond (Essais, II, 12). Ce colloque international, qui se tiendra le mercredi 15 mars au musée d’Aquitaine et le jeudi 16 mars dans l’auditorium de la bibliothèque Mériadeck, sera l’occasion de dresser le bilan de dix ans de réflexion et de proposer une étude approfondie de ce chapitre essentiel des Essais. Il comprendra des conférences plénières et des études et commentaires variés sur L’Apologie et réunira un grand nombre de spécialistes de Montaigne > voir le programme complet. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://comod.universite-lyon.fr/atelier-montaigne-recherches-sur-les-essais-et-la-pensee-moderne-15740.kjsp »}, {« link »: « https://siaam.hypotheses.org/ »}, {« link »: « https://centre-montaigne.huma-num.fr/ »}, {« link »: « https://siaam.hypotheses.org/2445 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T09:30:00+01:00 – 2023-03-16T12:00:00+01:00

2023-03-16T13:00:00+01:00 – 2023-03-16T17:00:00+01:00 Montaigne Essais

