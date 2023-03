Les Cahiers d’Outre-Mer Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Les Cahiers d’Outre-Mer Bibliothèque Mériadeck, 14 mars 2023, Bordeaux. Les Cahiers d’Outre-Mer Mardi 14 mars, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre Créée en 1948, publiée par les Presses universitaires de Bordeaux, les Cahiers d’Outre-Mer sont une revue semestrielle thématique qui s’intéresse aux espaces intertropicaux. Revue de géographie avant tout mais revue pluridisciplinaire aussi, elle situe en bonne place le terrain et le politique dans son système explicatif, assume une sensibilité environnementale et propose de revisiter des thématiques et des notions universelles à partir des Suds. La présentation sera assurée par Anthony Goreau-Ponceaud (Université de Bordeaux, co-directeur de la revue), Sylvain Racaud (Université Bordeaux-Montaigne, co-directeur de la revue) et Aristide Yemmafouo (Université de Dschang, membre du comité scientifique). Les thèmes aborderont la spécificité de la ligne éditoriale, la revue vue du Cameroun et quelques dossiers thématiques récemment publiés. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du rendez-vous mensuel Des livres en Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la librairie Mollat, qui met à l’honneur des auteurs et éditeurs locaux de documentaires. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://journals.openedition.org/com »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

