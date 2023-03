La musique dans les films de Charlie Chaplin Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

La musique dans les films de Charlie Chaplin Bibliothèque Mériadeck, 14 mars 2023, Bordeaux. La musique dans les films de Charlie Chaplin Mardi 14 mars, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre Tout le monde connaît Charlie Chaplin acteur et réalisateur, mais saviez-vous qu’il était également musicien et compositeur ? Pour tout savoir sur le lien particulier que Chaplin entretenait avec la musique, rendez-vous sur le site de la Philharmonie de Paris, où vous trouverez des dossiers très complets sur cette thématique qui a fait l’objet d’une exposition à la Philharmonie fin 2019. Une conférence proposée par Salvatore Caputo, chef des chœurs de l’Opéra national de Bordeaux. Après Ennio Morricone l’an dernier, Salvatore Caputo vous propose de poursuivre la thématique de la musique de film, en résonance avec la 5ème édition du festival Ciné-Notes. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/meilleures-expos/exposition-chaplin-lhomme-orchestre-a-la-philharmonie-de-paris-5-choses-a-savoir-sur-charlot_3682787.html »}, {« link »: « https://www.radiofrance.fr/francemusique/charlie-chaplin-le-roi-du-cinema-muet-a-beaucoup-a-dire-sur-la-musique-4376249 »}, {« link »: « https://pad.philharmoniedeparis.fr/chaplin-et-la-musique.aspx »}, {« link »: « https://pad.philharmoniedeparis.fr/exposition-charlie-chaplin-l-homme-orchestre.aspx »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

