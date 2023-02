Réflexions sur l’hôpital Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Réflexions sur l'hôpital
Lundi 13 mars 2023, 17h30
Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Entrée libre

Entre décentralisation et déconcentration, le choix de la politique hospitalière de la Vème République s'est porté sur la centralisation étatique. L'exemple du CHU de Bordeaux en témoigne. Une conférence de Jean-Marie Clément.

2023-03-13T16:30:00+00:00 – 2023-03-13T17:30:00+00:00

