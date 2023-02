Aller avec la chance : une lecture-concert Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Aller avec la chance : une lecture-concert Bibliothèque Mériadeck, 11 mars 2023, Bordeaux. Aller avec la chance : une lecture-concert Samedi 11 mars, 18h00 Bibliothèque Mériadeck

Entrée libre Accompagnée d’une guitare et d’un accordéon, Iliana Holguin Teodorescu raconte les rencontres faites seule en stop à 18 ans le long des 10.000 km qui séparent la Colombie de la Patagonie chilienne. Ces rencontres provoquent une pensée politique, philosophique, une vision du monde qui percute nos certitudes et nos habitudes : celle de prendre le temps d’aller vers l’autre, d’oser le risque de l’autre. Iliana Holguín Teodorescu est d’origine roumaine et colombienne. À l’âge de 18 ans, elle interrompt ses études scientifiques pour parcourir sept mois durant l’Amérique latine, principalement en auto-stop. Elle raconte cette expérience dans son livre Aller avec la chance (Gallimard / Verticales 2021). Par la Compagnie Cigala Vertige. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde 05 56 10 30 00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T17:00:00+00:00 – 2023-03-11T18:00:00+00:00

