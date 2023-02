Jean-Marie Massou Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Jean-Marie Massou 11 février – 12 mars Bibliothèque Mériadeck

Entrée libre De1973 à 2020, Jean-Marie Massou a vécu isolé en pleine forêt dans le Lot. Un territoire qu’il a arpenté et redessiné à sa façon, creusant d’innombrables galeries souterraines, déterrant des pierres gigantesques qu’il déplace, qu’il érige, qu’il aligne, qu’il amoncelle ou qu’il grave. Jean-Marie Massou est mort le 28 mai 2020, à l’âge de 70 ans en laissant une création brute et totale, des sons, des mots, des questionnements et des traces. A l’occasion de la sortie d’un ouvrage qui lui est consacré édité par le label de musique La Belle Brute dans la collection Knock Outsider, la bibliothèque Mériadeck propose une exposition de quelques-uns de ses dessins, collages, pierres gravées et enregistrement sonores qui permet d’appréhender son univers, qui reste et restera sans doute insaisissable. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde 05 56 10 30 00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T09:00:00+00:00 – 2023-03-12T17:00:00+00:00

