Entrée libre Le fil rouge l’exposition installée à la bibliothèque Mériadeck est de démontrer que, quels que soient leur sujet, leur mode de représentation, l’univers graphique ou les procédés mis en œuvre, les productions des auteurs d’art brut et apparentés sont tellement personnelles, déracinées, affranchies des normes et des conventions qu’elles sont irrémédiablement uniques. Créant dans l’intimité, leurs auteurs ne sont guidés que par eux-mêmes et campent spontanément des univers qui leur sont propres, sans référence, modèle ou mode d’emploi, recourant aux matériaux et techniques à leur disposition. L’exposition montre ainsi la variété des formes et la spécificité des thèmes qui caractérisent l’art brut et la collection du musée de la Création Franche, loin des préjugés qui associent parfois l’art brut et apparentés à une figuration grossière ou naïve.

Autant de mondes affranchis que d'auteurs sont donc à découvrir dans cette exposition, comme Jeroen Hollander (visuel de couverture) ou André Robillard.

