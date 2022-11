Des livres en Nouvelle-Aquitaine : Rencontre avec Jean-Luc Kerebel et Jean-Jacques Bibliothèque Mériadeck, 13 décembre 2022, Bordeaux.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Rencontre avec Jean-Luc Kerebel des Editions Cairn et Jean-Jacques Taillentou autour de l’ouvrage Le littoral aquitain d’Elisée Reclus.

Bibliothèque Mériadeck 85 Cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Découvrez dans cet ouvrage une étude brillante d’Elisée Reclus sur le littoral aquitain qui n’avait encore jamais été publié sous forme d’ouvrage. Un texte contextualisé par l’historien Jean-Jacques Taillantou.

Élisée Reclus est un géographe et anarchiste français. Il produit une abondante œuvre littéraire et scientifique, tout en poursuivant ses activités politiques. Ses ouvrages majeurs sont L’Homme et la Terre et Géographie Universelle.

On le considère comme le plus grand géographe de son temps, et comme un précurseur de l’écologie, d’une grande modernité dans son mode de vie anti-conformiste.

Rendez-vous à 18h à la Bibliothèque Mériadeck



