Rencontre avec Véronique Duval et Marie-Christine Blandin Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Véronique Duval et Marie-Christine Blandin Bibliothèque Mériadeck, 15 novembre 2022, Bordeaux. Rencontre avec Véronique Duval et Marie-Christine Blandin Mardi 15 novembre, 18h30 Bibliothèque Mériadeck

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Venez rencontrer Véronique Duval des Editions La nage de l’ours et Marie-Christine Blandin autour de l’ouvrage « La restitution : région, Sénat » (éd. La Nage de l’ours). Bibliothèque Mériadeck 85 Cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://cutt.ly/GNtZfRs »}] « Ce que j’ai appris revient de droit aux gens qui payent ce que mettent en œuvre les élus, qui votent pour choisir un sens à l’évolution de notre société et qui, au gré des projets réalisés, voient leurs conditions de vie s’altérer ou s’améliorer (…) Je veux montrer que l’activité politique est à la portée de tous et qu’avec bon sens et travail, chacun peut exercer un mandat d’élu. » Retrouvez le livre : https://cutt.ly/GNtZfRs Le 31 mars 1992, à 3 heures du matin, Maurice Schumann proclama une femme écologiste inconnue, jusqu’alors professeur de sciences en collège, présidente de la Région Nord-Pas-de-Calais. La rédaction du quotidien régional titra : EST-CE BIEN RAISONNABLE ? Aujourd’hui, après un mandat de présidente de Région et deux mandats de sénatrice, Marie-Christine Blandin dévoile les coulisses des institutions et nous propose de répondre nous-mêmes à cette question. La rencontre sera modérée par Sylvie Hazebroucq. Rendez-vous à la Bibliothèque de Mériadeck

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T18:30:00+01:00

2022-11-15T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 Cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Saint-Augustin - Tauzin - Alphonse Dupeux Ville Bordeaux lieuville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Departement Gironde

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Rencontre avec Véronique Duval et Marie-Christine Blandin Bibliothèque Mériadeck 2022-11-15 was last modified: by Rencontre avec Véronique Duval et Marie-Christine Blandin Bibliothèque Mériadeck Bibliothèque Mériadeck 15 novembre 2022 Bibliothèque Mériadeck Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde