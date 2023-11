Echanges littéraires jeunesse Bibliothèque Médiathèque Thiviers, 19 décembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Partagez vos coups de cœur (romans, bd, mangas, documentaires etc)

Ouvert aux jeunes de 10 à 13 ans.

2023-12-19 fin : 2023-12-19 18:15:00. .

Bibliothèque Médiathèque

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Share your favorites (novels, comics, manga, documentaries etc.)

Open to young people from 10 to 13 years old

Comparte tus favoritos (novelas, cómics, manga, documentales, etc.)

Abierto a jóvenes de 10 a 13 años

Teile deine Favoriten (Romane, Comics, Mangas, Dokumentarfilme usw.)

Offen für Jugendliche zwischen 10 und 13 Jahren

Mise à jour le 2023-11-16 par Isle-Auvézère