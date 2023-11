Olympiade ludique Bibliothèque Médiathèque Thiviers, 9 décembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

En famille, venez affronter d’autres équipes autour d’une pléiade de petits jeux et défis rigolos Animé par Florian Caldray de ludiKment floW.

Bibliothèque Médiathèque

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Bring the whole family out to compete against other teams in a host of fun games and challenges, hosted by Florian Caldray from ludiKment floW

Trae a toda la familia y compite contra otros equipos en una serie de divertidos juegos y desafíos, organizados por Florian Caldray, de ludiKment floW

Treten Sie mit der ganzen Familie gegen andere Teams an und spielen Sie eine Vielzahl von lustigen Spielen und Herausforderungen Moderiert von Florian Caldray von ludiKment floW

