Des bébés lecteurs Bibliothèque Médiathèque Thiviers, 14 novembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Des séances interactives de lecture avec les bébés pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés par un parent..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 11:00:00. .

Bibliothèque Médiathèque

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Interactive reading sessions with babies for children aged 3 months to 3 years accompanied by a parent.

Sesiones de lectura interactiva con bebés para niños de 3 meses a 3 años acompañados por uno de sus padres.

Interaktive Vorlesestunden mit Babys für Kinder im Alter von 3 Monaten bis 3 Jahren in Begleitung eines Elternteils.

Mise à jour le 2023-10-13 par Isle-Auvézère