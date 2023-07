Echanges littéraires Bibliothèque Médiathèque Thiviers, 11 juillet 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

des lectrices et lecteurs viennent présenter leur(s) coup(s) de cœur littéraires autour d’une table ronde. Ouvert à tou(te)s sans obligation de prendre la parole !.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 19:00:00. EUR.

Bibliothèque Médiathèque

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



readers come to present their literary favorites around a round table. Open to all without obligation to speak!

los lectores acuden y presentan sus favoritos literarios en torno a una mesa redonda. ¡Abierto a todos sin obligación de hablar!

leserinnen und Leser stellen in einer Diskussionsrunde ihre literarischen Favoriten vor. Offen für alle ohne Redepflicht!

Mise à jour le 2023-06-19 par Isle-Auvézère