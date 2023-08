Exposition Coup de théâtre ! Bibliothèque médiathèque municipale Saint-Pierre, 16 septembre 2023, Saint-Pierre.

Exposition Coup de théâtre ! Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Bibliothèque médiathèque municipale Entrée libre

En 2022, vous avez été très nombreux à venir apprécier l’exposition « Hier est près de moi » consacrée à l’évolution de la ville de Saint-Pierre.

En 2023, nous vous invitons à vagabonder sur les planches… pour un « Coup de théâtre »… des photographies, des affiches, des programmes, des souvenirs, des anecdotes…

Le partage est essentiel pour faire vivre la mémoire collective !

Venez découvrir cette exposition du 16 septembre au 26 octobre aux heures d’ouverture de la Bibliothèque.

Bibliothèque médiathèque municipale 6, Rue Albert BRIAND 97500 Saint-Pierre 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon 05.08.41.31.99. http://www.biblispm.com/ La Bibliothèque prend naissance au début des années 70 au Centre Culturel et Sportif. En 1991, elle devient municipale et déménage au centre ville à l’initiative du Maire de l’époque, Albert Pen. Bénéficiant alors de locaux complètement rénovés, la Bibliothèque devient Médiathèque en mettant à la disposition de ses adhérents de nouveaux supports d’information et en proposant, à partir de 1997, un service de consultation Internet via le câble.

La Bibliothèque compte à ce jour 1040 adhérents, l’ensemble du fonds se monte à 38 899 documents avec plus de 16 920 livres, 76 abonnements magazines, un choix de plus de 737 DVD, des brochures, K7 audio, cd, cdroms, cartes, etc…

La consultation sur place est libre et gratuite. Les modalités d’inscription (gratuité pour les scolaires) et de prêt sont consultables sur le site de la Bibliothèque www.biblispm.com

Ce même site dispose d’une recherche en ligne vous permettant de vous tenir au courant des acquisitions.

Interventions culturelles

Le recrutement en 2002 d’une animatrice vise la multiplication des interventions culturelles. Soutenue dans son fonctionnement et ses projets par la Municipalité de Saint-Pierre, la Bibliothèque organise de nombreuses activités annuelles comme :

Lire en fête et la venue d’artistes de l’extérieur (auteurs de bandes dessinées, conteurs, calligraphes…),

le printemps des poètes… puis des activités occasionnelles comme : des jeux – questionnaires pour les enfants pendant les vacances et même des spectacles.

Suite au succès remporté en 2004 par le spectacle « De bâbord à tribord » en hommage à Anita Conti, la bibliothèque a proposé en mai 2005, un nouveau spectacle sur le thème de la Prohibition : « Les années fioles à St-Pierre et Miquelon », des lectures et des chants théâtralisés avec une dizaine d’intervenants.

A l’année longue, la Bibliothèque reçoit les classes (sur inscription) et les enfants de la Crèche. Tous publics

