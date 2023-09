Exposition des tableaux de Christine Nova Larue Bibliothéque Mazières-en-Gâtine, 14 septembre 2023, Mazières-en-Gâtine.

Mazières-en-Gâtine,Deux-Sèvres

Date et horaire de l’événement :Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi : 15h30 – 18h30 mercredi : 15h – 17h 30 samedi : 10h – 12h30

Descriptif : Elle s’appelle Christine Nova Larue et elle égaie actuellement les murs de la bibliothèque de Mazières-en-Gâtine ! Résidant à Saint-Aubin-le-Cloud, c’est une autodidacte, issue d’une famille d’artistes, qui peint depuis plus de 20 ans. Elle s’inspire de musique, de lectures ou bien de rencontres pour réaliser ses tableaux. Elle se définit comme une « barbouilleuse » qui, vous le découvrirez, veut avant tout mettre de la couleur dans ses œuvres !

contact : reseau.lectures.nomades@gmail.com

Adresse : Bibliothèque municipale de Mazières-en-Gâtine 15 rue du pré Martinet 79310 Mazières-en-Gâtine

Tarif : Gratuit.

2023-09-14 fin : 2023-09-30 . EUR.

Bibliothéque

Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Date and time of event:Library opening hours: Tuesday: 3:30 pm – 6:30 pm Wednesday: 3 pm – 5:30 pm Saturday: 10 am – 12:30 pm

Description: Her name is Christine Nova Larue and she’s currently brightening up the walls of the Mazières-en-Gâtine library! A resident of Saint-Aubin-le-Cloud, she is a self-taught artist from a family of artists, and has been painting for over 20 years. Her paintings are inspired by music, readings and encounters. She describes herself as a « dabbler » who, as you’ll discover, wants above all to put color into her work!

contact : reseau.lectures.nomades@gmail.com

Address: Bibliothèque municipale de Mazières-en-Gâtine 15 rue du pré Martinet 79310 Mazières-en-Gâtine

Price: Free of charge

Fecha y hora del evento:Horario de la biblioteca: Martes: 15:30 – 18:30 Miércoles: 15:00 – 17:30 Sábado: 10:00 – 12:30

Descripción: Se llama Christine Nova Larue y actualmente ilumina las paredes de la biblioteca de Mazières-en-Gâtine Vive en Saint-Aubin-le-Cloud, es una artista autodidacta que procede de una familia de artistas y pinta desde hace más de 20 años. Se inspira en la música, la lectura y los encuentros. Se describe a sí misma como una « aficionada » que, como descubrirá, se interesa sobre todo por poner color a sus obras

contacto : reseau.lectures.nomades@gmail.com

Dirección: Biblioteca Municipal de Mazières-en-Gâtine 15 rue du pré Martinet 79310 Mazières-en-Gâtine

Precio: Gratuito

Datum und Uhrzeit der Veranstaltung:Öffnungszeiten der Bibliothek: Dienstag: 15:30 – 18:30 Uhr Mittwoch: 15:00 – 17:30 Uhr Samstag: 10:00 – 12:30 Uhr

Beschreibung : Ihr Name ist Christine Nova Larue und sie belebt derzeit die Wände der Bibliothek von Mazières-en-Gâtine! Sie wohnt in Saint-Aubin-le-Cloud und ist eine Autodidaktin, die aus einer Künstlerfamilie stammt und seit über 20 Jahren malt. Sie lässt sich bei ihren Bildern von Musik, Lektüre oder auch von Begegnungen inspirieren. Sie bezeichnet sich selbst als « Barbouilleuse », die, wie Sie feststellen werden, vor allem Farbe in ihre Werke bringen möchte!

kontakt: reseau.lectures.nomades@gmail.com

Adresse: Gemeindebibliothek von Mazières-en-Gâtine 15 rue du pré Martinet 79310 Mazières-en-Gâtine

Eintrittspreis: Kostenlos

