Visite libre des Bibliothèques Mazarine et de l’Institut de France Bibliothèque Mazarine Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite des bibliothèques Mazarine et de l’Institut de France, dans le cadre du parcours de visite du Palais de l’Institut de France

Bibliothèque Mazarine 23 quai de Conti 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 41 44 66 http://www.bibliotheque-mazarine.fr Aujourd’hui intégrée au Palais de l’Institut, la Bibliothèque Mazarine est la plus ancienne bibliothèque publique de France et l’une des plus riches. A l’origine bibliothèque personnelle du cardinal Mazarin (1602-1661), elle fut ouverte au public dès 1643. Pour en assurer la pérennité, Mazarin décida de la joindre au Collège des Quatre-Nations, dont il assura la fondation peu de temps avant sa mort. La construction du collège, sur les plans de l’architecte Louis Le Vau, en bordure du Quartier Latin et face au Louvre, dura une vingtaine d’année (1662-1682). L’aile gauche fut réservée à la bibliothèque. La Bibliothèque Mazarine n’a pas cessé depuis lors de se développer ; elle demeure aujourd’hui, plus de trois cent cinquante ans après sa fondation, une bibliothèque d’étude et de recherche ouverte à tous, ainsi qu’un véritable musée du livre. Sa salle de lecture perpétue le décor unique d’une grande bibliothèque du XVIIe siècle. Métro : – Pont-Neuf (ligne 7) ; – Louvre Rivoli (ligne 1) ; – Saint-Michel (ligne 4, RER C) ; – Odéon (lignes 4, 10). Bus – 24 et 27 : arrêt Pont des arts, quai de Conti ; – 58 et 70 : arrêt Pont Neuf, quai des Grands Augustins ; – 69 et 72, arrêt Pont des arts, Louvre-Rivoli. Velib : – 5 quai Malaquais ; – 41 quai de l’Horloge ; – 1 rue Jacques Callot ; – 7 rue du Pont de Lodi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

