Massage bébé Bibliothèque Mauléon, vendredi 19 janvier 2024.

Mauléon Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 18:30:00

Un moment privilégié de rencontre avec son bébé et de détente pour parents et enfants.

Proposé par Mam & Merveilles.

Bébé de 0 à 1 an.

Sur réservation.

EUR.

Bibliothèque Place de l’Hôtel de Ville

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-07 par OT Bocage Bressuirais