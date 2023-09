Je prépare Noël … fabrication d’une carte postale Bibliothèque Mauléon, 6 décembre 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

À partir d’images collectées dans les vieilles revues, une graphiste accompagne votre créativité pour vous aider à réaliser une carte postale à adresser à la personne de votre choix, ou à garder en souvenir.

Sur réservation..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 12:00:00. EUR.

Bibliothèque Place de l’Hôtel de Ville

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Using images collected from old magazines, a graphic designer will help you create a postcard to send to the person of your choice, or to keep as a souvenir.

Reservations required.

A partir de imágenes recogidas de revistas antiguas, un diseñador gráfico le ayudará a crear una postal para enviar a la persona que elija o para guardar como recuerdo.

Es necesario reservar.

Anhand von Bildern, die in alten Zeitschriften gesammelt wurden, begleitet eine Grafikerin Ihre Kreativität und hilft Ihnen, eine Postkarte zu gestalten, die Sie an eine Person Ihrer Wahl schicken oder als Andenken aufbewahren können.

Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-08-27 par OT Bocage Bressuirais