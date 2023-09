Table Mash-Up Bibliothèque Mauléon, 15 novembre 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Créez votre propre film et découvrez les secrets du montage grâce à cette table de mixage vidéo-musicale ludique et intuitive ! La table Mash-Up permet de mélanger en direct des extraits vidéo, des musiques, des bruitages et même d’enregistrer des doublages de voix, le tout par le biais de simples cartes, d’un micro et d’une table interactive en verre. Le film est instantané !

À partir de 10 ans, sur réservation..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 17:30:00. EUR.

Bibliothèque Place de l’Hôtel de Ville

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Create your own film and discover the secrets of editing with this fun, intuitive video-music mixer! The Mash-Up table lets you mix live video extracts, music, sound effects and even record voice-overs, all using simple cards, a microphone and an interactive glass table. The film is instant!

Ages 10 and up, by reservation.

Crea tu propia película y descubre los secretos del montaje con este divertido e intuitivo mezclador de vídeo y música La mesa Mash-Up te permite mezclar extractos de vídeo en directo, música, efectos de sonido e incluso grabar voces en off, todo ello con unas simples tarjetas, un micrófono y una mesa de cristal interactiva. ¡La película es instantánea!

A partir de 10 años, con reserva previa.

Erstellen Sie Ihren eigenen Film und entdecken Sie die Geheimnisse der Bearbeitung mit diesem spielerischen und intuitiven Video-Musik-Mischpult! Mit dem Mash-Up-Mischpult können Sie Videoausschnitte, Musik, Geräusche und sogar Sprachaufnahmen live mischen – und das alles mithilfe einfacher Karten, eines Mikrofons und eines interaktiven Glastischs. Der Film entsteht sofort!

Ab 10 Jahren, mit Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-08-27 par OT Bocage Bressuirais