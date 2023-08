On vous raconte Bibliothèque Mauléon, 18 octobre 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

À la bibliothèque ou hors les murs, les livres s’offrent aux enfants qui aiment se faire raconter des histoires.

A partir de 3 ans, sur réservation..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 16:30:00. EUR.

Bibliothèque Place de l’Hôtel de Ville

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In or out of the library, books are offered to children who love to be told stories.

From age 3, by reservation.

En la biblioteca o en cualquier otro lugar, se ofrecen libros para los niños a los que les encanta que les cuenten historias.

A partir de 3 años, reserva con antelación.

In der Bibliothek oder außerhalb der Bibliothek bieten sich Bücher für Kinder an, die sich gerne Geschichten erzählen lassen.

Ab 3 Jahren, nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Bocage Bressuirais