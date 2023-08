Café lecture Bibliothèque Mauléon, 14 octobre 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Un café lecture spécial rentrée littéraire et BD avec la présentation de la sélection du Prix Bib en Bulles.

Public ados et adultes..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Bibliothèque Place de l’Hôtel de Ville

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A café lecture specializing in the new literary season and comics, with a presentation of the Prix Bib en Bulles selection.

For teenagers and adults.

Café de lectura especializado en la nueva temporada literaria y el cómic, con presentación de la selección para el Prix Bib en Bulles.

Para adolescentes y adultos.

Ein Lesecafé speziell zum Thema Literatur- und Comicherbst mit Vorstellung der Auswahl des Preises Bib en Bulles.

Publikum: Jugendliche und Erwachsene.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Bocage Bressuirais