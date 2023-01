Peur(s) – Les Filles du Vent Bibliothèque Mathilde de Rouvres Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’Évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

La Nuit de la Lecture Bibliothèque Mathilde de Rouvres 4, rue Victor Hugo 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://pascalemarchal.wordpress.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/…/Les-images…/100063745652654/ »}] « Peur(s) » : lecture d’inédits et d’auteur.e.s illustres par le collectif littéraire Les filles du Vent (à partir de 10 ans minimum).

Vous retrouverez les lectrices et auteures des Filles du Vent au sein des divers espaces de la Médiathèque pour un tour des expressions de la peur???.

?Un programme vous sera distribué pour aller les écouter et les agents de la bibliothèque vous aiguillerons, en fonction des âges.

Sites des artistes/auteures auto-éditées faisant partie du collectif Les Filles du Vent :

– https://pascalemarchal.wordpress.com/ (Pascale Marchal, poète anartiste)

– https://www.facebook.com/…/Les-images…/100063745652654/ (Sandra Bonvalet, autrice illustratrice)

En parallèle, l’équipe de la médiathèque vous proposera dès la rentrée, une sélection d’ouvrages thématiques de divers types (romans adultes, romans et albums jeunesse, documentaires mais aussi audio-livres).????

A vos frissons,… empruntez, lisez, tremblez !

