Histoires sur la peur Bibliothèque Mathilde de Rouvres Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’Évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Seine-Maritime

Histoires sur la peur Bibliothèque Mathilde de Rouvres, 18 janvier 2023, Notre-Dame-de-Bondeville. Histoires sur la peur Mercredi 18 janvier, 15h00 Bibliothèque Mathilde de Rouvres

Sur inscription gratuite

La Nuit de la Lecture Bibliothèque Mathilde de Rouvres 4, rue Victor Hugo 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie » Histoires sur la peur » : lecture menée par l’équipe de la médiathèque, suivi d’un atelier photoshooting autour du « Cri » de Munch >> Préparez vos plus beaux visages d’effroi ! (5-10 ans).

Les photos prises ensuite seront transmises par voie électronique aux parents des jeunes inscrits.

En parallèle, l’équipe de la médiathèque vous propose une sélection d’ouvrages thématiques de divers types (romans adultes, romans et albums jeunesse, documentaires mais aussi audio-livres).

A vos frissons,… empruntez, lisez, tremblez

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T15:00:00+01:00

2023-01-18T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Notre-Dame-de-Bondeville, Seine-Maritime Autres Lieu Bibliothèque Mathilde de Rouvres Adresse 4, rue Victor Hugo 76960 Notre Dame de Bondeville Ville Notre-Dame-de-Bondeville lieuville Bibliothèque Mathilde de Rouvres Notre-Dame-de-Bondeville Departement Seine-Maritime

Bibliothèque Mathilde de Rouvres Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/notre-dame-de-bondeville/

Histoires sur la peur Bibliothèque Mathilde de Rouvres 2023-01-18 was last modified: by Histoires sur la peur Bibliothèque Mathilde de Rouvres Bibliothèque Mathilde de Rouvres 18 janvier 2023 Bibliothèque Mathilde de Rouvres Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville

Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime