Troc Plantes Bibliothèque Marque Page Tordouet Catégories d’Évènement: Calvados

Tordouet

Troc Plantes Bibliothèque Marque Page, 16 avril 2023, Tordouet. Troc Plantes Dimanche 16 avril, 14h30 Bibliothèque Marque Page Gratuit Votre jardin déborde…vous souhaitez découvrir et tenter d’autres plantes : participez à la bourse d’échange de plantes et graines. C’est gratuit et ouvert à tous ce dimanche 16 avril pendant l’animation « JARDINS A HISTOIRES » de 14h30 à 18h à Tordouet (14290…entre Lisieux et Orbec) Si vous n’avez rien à échanger déposez une libre participation. Bibliothèque Marque Page Tordouet Tordouet 14290 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « assomarquepage@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T14:30:00+02:00 – 2023-04-16T18:00:00+02:00

2023-04-16T14:30:00+02:00 – 2023-04-16T18:00:00+02:00 echange troc I.Rojkoff

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Tordouet Autres Lieu Bibliothèque Marque Page Adresse Tordouet Ville Tordouet Departement Calvados Lieu Ville Bibliothèque Marque Page Tordouet

Bibliothèque Marque Page Tordouet Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tordouet/

Troc Plantes Bibliothèque Marque Page 2023-04-16 was last modified: by Troc Plantes Bibliothèque Marque Page Bibliothèque Marque Page 16 avril 2023 Bibliothèque Marque Page Tordouet Tordouet

Tordouet Calvados