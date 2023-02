Carnaval et animation musicale Bibliothèque Marque Page Tordouet Catégories d’Évènement: Calvados

Tordouet

Carnaval et animation musicale Bibliothèque Marque Page, 17 février 2023, Tordouet. Carnaval et animation musicale Vendredi 17 février, 15h00 Bibliothèque Marque Page

gratuit

Venez déguisés pour Carnaval. Animation musicale et Carnaval animés par Didier Papillon, Maud et Andy. Ouvert à tous. Bibliothèque Marque Page Tordouet Tordouet 14290 Calvados Normandie Venez déguisés pour Carnaval. Animation musicale et Carnaval animés par Didier Papillon, Maud et Andy. Ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T15:00:00+01:00

2023-02-17T17:00:00+01:00 i.Rojkoff

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Tordouet Autres Lieu Bibliothèque Marque Page Adresse Tordouet Ville Tordouet lieuville Bibliothèque Marque Page Tordouet Departement Calvados

Bibliothèque Marque Page Tordouet Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tordouet/

Carnaval et animation musicale Bibliothèque Marque Page 2023-02-17 was last modified: by Carnaval et animation musicale Bibliothèque Marque Page Bibliothèque Marque Page 17 février 2023 Bibliothèque Marque Page Tordouet Tordouet

Tordouet Calvados