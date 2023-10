Les p’tits cinélus Bibliothèque Marie-du-Merle Orbec Catégories d’Évènement: Calvados

Orbec Les p’tits cinélus Bibliothèque Marie-du-Merle Orbec, 22 novembre 2023, Orbec. Les p’tits cinélus Mercredi 22 novembre, 10h00 Bibliothèque Marie-du-Merle Gratuit Un temps pour écouter et pour regarder, un temps autour de livres et un temps pour regarder un film, bref, un temps de « cinélu » spécial pour les 3-6 ans ! Bibliothèque Marie-du-Merle 9 rue Charles Jobey 14290 Orbec Orbec Calvados Normandie 02 31 32 98 16 [{« type »: « email », « value »: « resabiborbec@gmail.com »}] Horaires d’ouvertures :

Mardi : 13h – 18h

Mercredi : 10h – 12h et 13h – 18h

Samedi : 10h – 12h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T10:00:00+01:00 – 2023-11-22T12:00:00+01:00

2023-11-22T10:00:00+01:00 – 2023-11-22T12:00:00+01:00 Pixabay Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Orbec Autres Lieu Bibliothèque Marie-du-Merle Adresse 9 rue Charles Jobey 14290 Orbec Ville Orbec Departement Calvados Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Marie-du-Merle Orbec latitude longitude 49.020738;0.405106

Bibliothèque Marie-du-Merle Orbec Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orbec/