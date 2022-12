Direction le Guatemala et Les poupées-tracas Bibliothèque Marie-du-Merle Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Direction le Guatemala et Les poupées-tracas
Mercredi 24 mai 2023, 10h00
Bibliothèque Marie-du-Merle, Orbec

gratuit

Fabrique ta poupée-tracas
Bibliothèque Marie-du-Merle
9 rue Charles Jobey 14290 Orbec

02 31 32 98 16 Horaires d’ouvertures : Mardi : 13h – 18h Mercredi : 10h – 12h et 13h – 18h Samedi : 10h – 12h Création de poupée-tracas afin d’appréhender de manière ludique la diversite des cultures à travers le monde.

Carton, ciseaux, laine, colle et feutres.

