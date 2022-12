Escale en Amérique Bibliothèque Marie-du-Merle Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Escale en Amérique Mercredi 10 mai 2023, 10h00 Bibliothèque Marie-du-Merle

gratuit

Fabriquons un bâton de pluie Bibliothèque Marie-du-Merle 9 rue Charles Jobey 14290 Orbec Orbec Calvados Normandie

02 31 32 98 16 Horaires d’ouvertures : Mardi : 13h – 18h Mercredi : 10h – 12h et 13h – 18h Samedi : 10h – 12h D’origine bresilienne, le bâton de pluie, instrument de percussion traditionnelle, fascine tous les petits.

Le son rappelle le bruit de la pluie qui tombe.

Venez fabriquer le votre à la bibliothèque

