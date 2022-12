Initiation au dessin manga Bibliothèque Marie-du-Merle Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Initiation au dessin manga Bibliothèque Marie-du-Merle, 22 février 2023, Orbec. Initiation au dessin manga Mercredi 22 février 2023, 14h00 Bibliothèque Marie-du-Merle

gratuit

J’apprends à dessiner un « Chibi » Bibliothèque Marie-du-Merle 9 rue Charles Jobey 14290 Orbec Orbec Calvados Normandie

02 31 32 98 16 Horaires d’ouvertures : Mardi : 13h – 18h Mercredi : 10h – 12h et 13h – 18h Samedi : 10h – 12h Le chibi est un personnage de manga japonais. Il caricature un personnage ou un animal. Antoine Caruel, artiste plasticien, vous emmène dans ses délires avec une initiation à dessiner

