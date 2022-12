C’est Mardi gras ! Bibliothèque Marie-du-Merle Orbec Catégories d’évènement: Calvados

C’est Mardi gras ! Bibliothèque Marie-du-Merle, 8 février 2023, Orbec. C’est Mardi gras ! Mercredi 8 février 2023, 10h00 Bibliothèque Marie-du-Merle

gratuit

Atelier Zéro déchet « Maquillage festif » Bibliothèque Marie-du-Merle 9 rue Charles Jobey 14290 Orbec Orbec Calvados Normandie

02 31 32 98 16 Horaires d’ouvertures : Mardi : 13h – 18h Mercredi : 10h – 12h et 13h – 18h Samedi : 10h – 12h Fabriquons notre propre maquillage de mardi gras à base d’ingredients naturellement colorés. Le tout dans la bonne humeur

(enfants accompagnés d’adultes impérativement). En association avec le service environnement et developpement durable de la communauté d’agglomération Lisieux-Normandie.

2023-02-08T10:00:00+01:00

2023-02-08T12:00:00+01:00 Pixabay

