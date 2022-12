Fêtons le Nouvel An Chinois ! Bibliothèque Marie-du-Merle Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Fêtons le Nouvel An Chinois ! Mercredi 25 janvier 2023, 10h00 Bibliothèque Marie-du-Merle

gratuit

Création de lanternes chinoises de couleur rouge. Bibliothèque Marie-du-Merle 9 rue Charles Jobey 14290 Orbec Orbec Calvados Normandie

02 31 32 98 16 Horaires d’ouvertures : Mardi : 13h – 18h Mercredi : 10h – 12h et 13h – 18h Samedi : 10h – 12h Fabrication de lanternes rouges en papier signe de bonne chance et de bonheur.

« Chassons les mauvaises influences pour un Nouvel An chinois 2023 »

