Nuit de la lecture Bibliothèque Marie-du-Merle Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Orbec

Nuit de la lecture Bibliothèque Marie-du-Merle, 18 janvier 2023, Orbec. Nuit de la lecture Mercredi 18 janvier 2023, 18h00 Bibliothèque Marie-du-Merle

gratuit

Une pause relaxante au son des mantras tibétains Bibliothèque Marie-du-Merle 9 rue Charles Jobey 14290 Orbec Orbec Calvados Normandie

02 31 32 98 16 Horaires d’ouvertures : Mardi : 13h – 18h Mercredi : 10h – 12h et 13h – 18h Samedi : 10h – 12h Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque jusqu’à 20 heures.

Zen, restons zen.

Calmons nos esprits…

Apprivoisons nos peurs au son de musiques harmonieuses et sereines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T18:00:00+01:00

2023-01-18T20:00:00+01:00 Pixabay

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Orbec Autres Lieu Bibliothèque Marie-du-Merle Adresse 9 rue Charles Jobey 14290 Orbec Ville Orbec Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Bibliothèque Marie-du-Merle Orbec Departement Calvados

Bibliothèque Marie-du-Merle Orbec Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orbec/

Nuit de la lecture Bibliothèque Marie-du-Merle 2023-01-18 was last modified: by Nuit de la lecture Bibliothèque Marie-du-Merle Bibliothèque Marie-du-Merle 18 janvier 2023 Bibliothèque Marie-du-Merle Orbec Orbec

Orbec Calvados