Rencontre – Lecture avec Gerda Cadostin Samedi 11 mars, 18h00 Bibliothèque Marguerite Audoux

Réservation conseillée

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 Rue Portefoin, 75003 Paris Paris 75003 Paris Île-de-France

Rencontre avec Gerda Cadostin, qui lira des extraits de son roman “Laisse folie courir”, publié aux éditions Mémoire d’Encrier. Elle nous parlera de la vieille Sang Cochon, du clan des Estimé, des Esprits du vaudou, des pères invisibles, et de sœurs jumelles, qui prennent pour époux le même homme…

Née en Haïti en 1958, Gerda Cadostin vit en France. “Laisse Folie Courir” est son premier roman. Ancré dans l’imaginaire créole, on y découvre une galerie de personnages haut en couleur, dont les femmes : ” Je suis née de femmes et de femmes. Ma vie s’est passée avec les femmes. Ce sont les femmes qui me parlent. Ma mère Vierge, mes tantes Viergira, Da, Odamise, Elizena, Mézine, Alice, Rosita, Rose… Ce sont elles qui m’ont aimée, fortifiée, secourue, donné un certain esprit de grandeur d’âme et de hardiesse. “

A travers une écriture audacieuse et avec un humour corrosif, c’est un roman charnel très fort que nous offre Gerda Cadostin.



