Atelier famille : La Vigie magique de Lion-sur-mer Bibliothèque Marcelle Corbin, 3 août 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

« Tout comme le haricot magique de Jack, la vigie de Lion-sur-Mer a poussé dans la nuit pour atteindre les nuages… ». Dans cet atelier, les enfants et leurs parents ou grands-parents réalisent en duo une vigie dans le ciel, entourée de nuages cotonneux, d’oiseaux, de cerfs-volants et autres objets volants… Pour enfant âgé de 4 à 7ans..

2023-08-03 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-03 12:00:00. .

Bibliothèque Marcelle Corbin Place du 18 juin 40

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



« Just like Jack’s beanstalk, Lion-on-Sea’s lookout has grown in the night to reach the clouds… ». In this workshop, children and their parents or grandparents work together to create a lookout in the sky, surrounded by fluffy clouds, birds, kites and other flying objects… For children from 4 to 7 years old.

« Al igual que la judía de Jack, el mirador del León del Mar ha crecido en la noche hasta alcanzar las nubes… ». En este taller, los niños y sus padres o abuelos trabajan juntos para crear un mirador en el cielo, rodeado de nubes esponjosas, pájaros, cometas y otros objetos voladores… Para niños de 4 a 7 años.

« Genau wie Jacks Zauberbohne ist auch der Ausguck von Lion-sur-Mer in der Nacht gewachsen, um die Wolken zu erreichen … ». In diesem Workshop bauen Kinder und ihre Eltern oder Großeltern zu zweit einen Ausguck im Himmel, umgeben von watteweichen Wolken, Vögeln, Drachen und anderen fliegenden Objekten… Für Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité