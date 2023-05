Atelier Famille : Mon manège enchanté Bibliothèque Marcelle Corbin, 27 juillet 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

Dans cet atelier, les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent réalisent un manège en trois dimensions à l’aide de papiers colorés, de cartons, de rubans et autres gommettes. Enfant âgé de 4 à 7ans..

2023-07-27 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-27 12:00:00. .

Bibliothèque Marcelle Corbin Place du 18 juin 40

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



In this workshop, children accompanied by their parent or grandparent create a three-dimensional merry-go-round using colored paper, cardboard, ribbons and other stickers. Children aged 4 to 7 years old.

En este taller, los niños, acompañados de sus padres o abuelos, fabrican un tiovivo tridimensional utilizando papel de colores, cartulina, cintas y otras pegatinas. Niños de 4 a 7 años.

In diesem Workshop bauen Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern ein dreidimensionales Karussell aus buntem Papier, Pappe, Bändern und Gummibändern. Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité