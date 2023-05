Atelier famille : Fête du 15 juillet Bibliothèque Marcelle Corbin, 15 juillet 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

Dans cet atelier, les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent réalisent une figurine de pirate ou flibustière articulé(e). Enfant à partir de 5ans..

2023-07-15 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-15 17:00:00. .

Bibliothèque Marcelle Corbin Place du 18 juin 40

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



In this workshop, children accompanied by their parent or grandparent make an articulated pirate or buccaneer figurine. Children from 5 years old.

En este taller, los niños acompañados de sus padres o abuelos realizan una figura articulada de pirata o bucanero. Niños a partir de 5 años.

In diesem Workshop stellen Kinder in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils eine Figur eines Piraten oder einer Freibeuterin mit Gelenken her. Kinder ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité